ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المهاجم حسن حسن لقيادة هجوم سموحة في مواجهة فريقه السابق الأهلي في المباراة التي تقام مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

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ويلعب حسام حسن في صفوف سموحة منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

ويخوض حسام حسن مباراته رقم 15 أمام الأهلي خلال مسيرته الكروية.

تاريخ مواجهات حسام حسن أمام الأهلي

وسبق للمهاجم حسام حسن مواجهة الأهلي في 14 مناسبة، وساهم خلالها في 4 أهداف بتسجيله هدفين وصناعته مثلهما.

ولعب حسام حسن 12 مباراة مع سموحة بينما لعب مباراتين مع الداخلية أمام الأهلي.

وفاز حسام حسن على الأهلي مرة واحدة كانت مع سموحة في الجولة 11 من موسم 2020-2021، وهي المباراة التي سجل فيها المهاجم صاحب الـ 29 عامًا هدفًا عالميًا في الدقائق الأخيرة من اللقاء ليقود الفريق السكندري

للفوز بهدفين مقابل هدف بينما تلقى 10 هزائم وتعادل في 3 مناسبات من فريق القلعة الحمراء.

حسام حسن مع سموحة في الدوري المصري

ويقدم حسام حسن مستويات تهديفية مميزة منذ عودته إلى سموحة إذ شارك مع الفريق السكندري في 13 مباراة في الموسم الحالي من الدوري المصري، وساهم خلالها في 11 هدفًا بتسجيله 6 أهداف وصناعته 5 آخرين.

ويتصدر حسام حسن قائمة هدافي سموحة في الموسم الحالي من الدوري المصري برصيد 6 أهداف.

وسجل حسام حسن هدفين في مباراة واحدة مرتين أمام فريقي طلائع الجيش في الجولة 13 وحرس الحدود في الجولة 20 من الدوري.

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