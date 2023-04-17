تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون العرب.. تفوق كاسح للأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

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تاريخ كبير يجمع بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب، حيث التقى الفريقان من قبل في 79 مباراة قبل مواجهة اليوم، وكانت الغلبة للفارس الأبيض.

حيث تمكن فريق الزمالك خلال 79 لقاء، من الفوز في 51 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 8 مباريات فقط، وحل التعادل بينها في 20 لقاء، استطاع لاعبو الفارس الأبيض إحراز 116 هدفا في شباك ذئاب الجبل، بينما سجل الأخير 50 هدفًا.

من المقرر أن تنطلق مباراة

الزمالك والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلها، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر 6.

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