النصر فرصة رامون دياز الأخيرة مع الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من القلق لدي الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي، بعد النتائج السلبية التي حققها الزعيم تحت قيادته خلال الموسم الحالي.

الهلال والنصر.. رونالدو وتاليسكا يقودان تشكيل العالمي المتوقع



ويقدم الهلال موسمًا متذبذبًا تحت قيادة دياز، بعدما حل في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، حصدهم من 13 فوز و7 تعادلات و4 خسائر.



وكشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الهلال السعودي منحت رامون دياز فرصة أخيرة أمام النصر، لتحسين وسع الفريق في جدول الترتيب ومن ثم المنافسة على اللقب.



وأشارت أن النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة جعلت الإدارة تفكر بجدية في توجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني، لكن الإنجازات التي قدمها المدرب المخضرم حالت دون إصدار القرار.



وأوضحت أن التتويج بالدوري ودوري أبطال آسيا الموسم الماضي، والوصول لنهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد، والظهور بشكل مميز في المباراة النهائية أعطى رامون دياز فرصة التصحيح أمام العالمي.



وشددت التقارير على أن خسارة الهلال أمام النصر ستجعل الادارة توجه الشكر لرامون دياز وتلجأ للبديل.



وكان الهلال قد أعلن عودة رامون دياز لقيادة الفريق، بعد رجيل البرتغالي ليوناردو جارديم، عقب الخسارة برباعية من الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

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