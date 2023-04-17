شكرا لقرائتكم خبر عن إياد العسقلانى يعود لحسابات الإسماعيلى أمام المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد إياد العسقلانى، لاعب الاسماعيلى، لحسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل في مباراة المصري البورسعيدى المقبلة، بعد ظهوره بشكل مميز في ودية الدراويش مع نجمة سيناء.

وقرر حمزة الجمل العفو عن إياد العسقلانى وعودته للتدريب مع الفريق الأول بعد فترة من الاستبعاد والتدريب مع فريق الشباب بعد خلافه مع زميله أحمد مدبولى أثناء أحد التدريبات.

واطمأن الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل على جاهزية لاعبيه البدلاء لمواجهة المصري البورسعيدى بعد الانتصار الودى على نجمة سيناء.

وحقق الإسماعيلى الفوز على فريق نجمة سيناء بخمسة أهداف نظيفة، فى المباراة الودية التى أقيمت مساء السبت، من أجل الاستعداد لمواجهة المصرى المقرر لها الخميس المقبل فى بطولة الدورى.

جاءت أهداف الإسماعيلى عن طريق أحمد مدبولى ومروان حمدى وصالح جمعة وأبو بكر حمزة الجمل وعمر الساعى، فى المباراة التى اشرك فيها حمزة الجمل المدير الفنى للدراويش اللاعبين البدلاء والذين لم يخوضوا مواجهة إنبى التى فاز بها الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى، كريم عرفات وإياد العسقلانى وعماد حمدى ومصطفى فارص فى الدفاع، محمد مخلوف ومحمد بيومى وعبدالله السعيد، وميعا وأحمد مدبولى، وفى الهجوم محمد الشبراوى.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح.

بجانب الفوز على إنبى بثلاثية في أخر ظهور بالدوري وهو الفوز الذى حافظ على سجل اللاهزيمة في 10 مباريات على التوالي في الدوري، حيث حقق الدراويش الفوز في 3 منها (3-1) على كل من الداخلية، سموحة، وإنبي.. كما تعادل سلبيا في 3، وبنتيجة (1-1) في 4 مباريات.

وقاد حمزة الجمل، المدير الفني الحالي للفريق، 5 مباريات أمام فيوتشر، فاركو، سموحة، سيراميكا وإنبي.

وابتعد الإسماعيلي قليلا عن المراكز الثلاثة الأخيرة، ولكنه ما زال داخل دائرة المنافسة على الهبوط، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه صاحب المركز 15 فريق الداخلية.