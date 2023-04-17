شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباراتان فى منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقى الأهلى مع سموحة، والزمالك مع المقاولون العرب، وتقام المباراة الأولى فى استاد برج العرب بالإسكندرية، بينما تقام مباراة الزمالك باستاد القاهرة الدولى.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 50 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 7 ولديه 5 مباريات مؤجلة، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه فيوتشر برصيد 48 نقطة.

بينما يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلها، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر في 6.

ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات اليوم