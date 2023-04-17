شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل أحمد سامى × 8 مباريات أمام الأهلى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ويأمل أحمد سامى المدير الفنى لسموحة فى تحقيق الفوز الثانى على الأهلى خلال مسيرته التدريبية، حيث واجه الأحمر فى 8 مباريات قبل مواجهة الليلة، حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى مباراتين وخسر خمس مباريات.

أول هزيمة لأحمد سامى كانت إبان قيادته الفنية للنجوم ضد الأهلى بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى موسم 2018-2019، ثم تعادل مع طلائع الجيش ضد الأهلى بهدف لمثله فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى موسم 2017-2018.

وتعرض أحمد سامى لخسارة كبيرة أمام الأهلى مع طلائع الجيش بثلاثية نظيفة بالجولة العاشرة من بطولة الدورى موسم 2016-2017 قبل أن يعود ويحقق أول انتصار له على المارد الاحمر فى الدور الاول لدورى الموسم الماضى بهدفين مقابل هدف فى 21 أبريل 2021.

ثم تلقى أحمد سامى أمام الأهلى خسارة هى الأكبر فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى حينما قاد سموحة للخسارة من الأهلى برباعية دون رد، سجلها محمد شريف هدفين وعلى معلول وحسين الشحات لكل منهما هدف بالجولة 28 للمسابقة على ستاد الاسكندرية فى 4 يوليو 2021.

ثم خسر سامى من الأهلى مع سموحة برباعية مقابل هدف فى الدور الأول لدورى الموسم الماضى ، وفى آخر مباراة لسامى أمام الأهلى تعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق.