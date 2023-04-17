شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عثمان يقود غزل المحلة أمام فاركو والطلائع لحين عودة عبد الباقى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود أحمد عثمان، المدرب العام لفريق غزل المحلة، الفريق فى مباراتى فاركو وطلائع الجيش المقبلتين بسبب إيقاف عبد الباقى جمال المدير الفني من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت إيقاف عبد الباقى جمال مباراتين وغرامة مالية 10 آلاف جنيه بسبب ما بدر منه تجاه الحكم محمد عادل أثناء إدارته مباراة غزل المحلة وفيوتشر الجولة الماضية، والتي خسر فيها الفريق المحلاوى بنتيجة هدف دون رد.

ومن المقرر أن يلاقى غزل المحلة نظيره فاركو ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى التاسعة والربع مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 10 مباريات.