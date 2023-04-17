شكرا لقرائتكم خبر عن 79 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

79 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 51 انتصاراً مقابل ثمانية انتصارات لذئاب الجبل، فيما انتهت 20 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

سجل الزمالك 116 هدفاً فى شباك ذئاب الجبل خلال مباريات الفريقين.

وسجل ذئاب الجبل 50 هدفاً في شباك فريق الزمالك خلال مباريات الفريقين.

المواجهة الأولى بين الطرفين أقيمت فى 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة وشهدت تفوق المقاولون (3 – 1) تقدم عبد الرحيم محمد للزمالك في الشوط الأول وأحرز المقاولون ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر كمال عبودة وحمدي نوح ومجدي كامل.

فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بالتعادل السلبى في دوري هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة جمعها من 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مرات وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 22.