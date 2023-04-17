شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود كريم طارق أمام فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، جهود كريم طارق لاعب الفريق في مباراة فيوتشر المقبلة بعد انتهاء الإيقاف، بعدما غاب اللاعب عن مباراة البنك الأهلى الأخيرة بالدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وخسر الطلائع من البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للدوري، ومن قبلها وداع منافسات البطولة العربية من الدور التمهيدى، وكذلك وداع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لصالح فيوتشر بركلات الترجيح.

ولم يحقق طلائع الجيش الفوز فى آخر 17 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدوري أو كأس الرابطة أو البطولة العربية.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.

ويستعد الطلائع لمواجهة فيوتشر المقرر لها التاسعة والربع مساء الأربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين.