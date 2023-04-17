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هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بايرن ميونخ

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب "أليانز آرينا"معقل بايرن ميونخ قمة العملاق البفاري أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة .

 

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل.
وكان السيتزين قد حقق نتيجة ثقيلة 3/0، في مباراة الذهاب، والتي شهدها

ملعب الاتحاد بإنجلترا.

 

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ 
حراسة المرمى: إيدرسون.
الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياش، ناثان أكي، رودري.
الوسط: برناردو سيلفا، جون ستونز، جاك جريليش.
الهجوم: دي بروين، جوندوان، هالاند.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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