هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب "أليانز آرينا"معقل بايرن ميونخ قمة العملاق البفاري أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يوجه صفعة قوية لساديو ماني

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل.

وكان السيتزين قد حقق نتيجة ثقيلة 3/0، في مباراة الذهاب، والتي شهدها

ملعب الاتحاد بإنجلترا.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياش، ناثان أكي، رودري.

الوسط: برناردو سيلفا، جون ستونز، جاك جريليش.

الهجوم: دي بروين، جوندوان، هالاند.

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