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تشيلسي وريال مدريد.. الموعد والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح في حسم مواجهة الذهاب من دور ربع نهائي أمان بالفوز 2/0، والتي استضافها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" بالعاصمة مدريد.

 

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ويستعد تشيلسي والريال لمواجهة من الغيار الثقيل، لحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد
تنطلق مواجهة تشيلسي وريال مدريد في التاسعة

من مساء الغد، والتي يستضيفها ملعب "ستانفورد بريدج" بلندن.

 

القنوات الناقلة
يُشاهد جماهير كرة القدم في الشرق الأوسط مباراة تشيلسي وريال مدريد عبر باقة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث الشامبيونزليج الأوروبي.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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