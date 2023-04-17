غيابات الزمالك لمباراة الأهلي أمام المقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 26 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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يحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما المقاولون العرب يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبدالمجيد وحاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وسيف فاروق جعفر وإبراهيما نداي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي وأحمد زيزو وناصر منسي.

غيابات الزمالك لمباراة المقاولون العرب

ويغيب كل من أحمد فتوح ومحمد عبدالشافي للإصابة بالإضافة إلى عبدالله جمعة ومحمود شبانة وعمرو السيسي وعمر جابر وسامسون أكينولا ومحمد طارق لأسباب فنية.

وتنطلق المباراة مساء اليوم الإثنين الموافق 17 من شهر أبريل 2023، في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة، و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11.15 بتوقيت الإمارات.

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