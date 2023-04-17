تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يفكر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في حسم التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، غدًا، عندما يلتقي نظيره تشيلسي.

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وتقرر إقامة مباراة تشيلسي وريال مدريد في إياب الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسعة من مساء الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب "ستامفورد بريدج".

ومن المتوقع أن يقود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تشكيل الريال في موقعة الغد

أمام البلوز.



تشكيل ريال مدريد

حارس المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفاخال_ ميليتاو_ دافيد ألابا_ كامافينجا.

الوسط: كروس_ فالفيردي_ مودريتش.

الهجوم: رودريجو_ بنزيما_ فينيسيوس جونيور.

يذكر أن ريال مدريد جسم مواجهة الذهاب بالفوز على تشيلسي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي لُعب على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، بإسبانيا.

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