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تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ريال مدريد.. جواو فيليكس يقود الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يرغب فرانك بشدة في تعويض الخسارة التي تلقاها من في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة ، والتي أقيمت على ملعب "سنتياجو بيرنابيو" الأسبوع الماضي.

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بدوري أبطال أوروبا

 

ويواصل البلوز الاستعدادات بقوة للمواجهة المنتظرة، والتي ستنطلق في التاسعة من مساء الغد الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، بالعاصمة الإنجليزية لندن.


ومن المتوقع أن يقود الدولي البرتغالي جواو فيليكس هجوم تشيلسي أمام ريال مدريد، وذلك للاستفادة من سرعاته في الخط الهجومي ومحاولة

تسجيل أهداف من بداية اللقاء.


تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ريال مدريد

حارس المرمى: كيبا.

الدفاع: ريس جيمس، بادياشيل، فوفانا، بن تشيلويل.

الوسط: كوفاسيتش، إنزو فرنانديز، كانتي.

وفي الهجوم: ماسون ماونت، كاي هافيرتز، جواو فيليكس.
جدير بالذكر أن مواجهة الذهاب انتهت لصالح ريال مدريد بالفوز 2/0، بعدما سيطر الفريق الملكي على مجريات المباراة.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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