شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر الأنجولى مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز، وذلك قبل إقامة مباريات الجولة السادسة والعشرين، حيث يلتقى الأهلى مع سموحة، والزمالك مع المقاولون العرب.

ويعتلى مابولولو صدارة ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا أحرزها خلال 23 مباراة شارك فيها مع فريقه فى مسابقة الدورى.

ترتيب هدافى الدوري المصري..



ترتيب هدافى الدورى

ويسعى النادى الأهلى لمواصلة الانتصارات أمام سموحة في الدوري المصري بعد الفوز على فاركو بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

من ناحية أخرى يصطدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالمقاولون العرب، فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهي المباراة التى ستسجل الظهور الأول للكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد الذي تولي المهمة بداية من الجمعة الماضى.