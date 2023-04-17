شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفتقد 3 لاعبين أمام الأهلى فى مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، خدمات 3 لاعبين مهمين فى مواجهة الأهلي اليوم، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة والربع مساءً، فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب عن سموحة كل من شريف رضا لعدم الجاهزية، وفضل أحمد سامى عدم الاستعجال فى الدفع به، بالإضافة إلى المدافع بركات حجاج الذي يعانى من شد فى العضلة الخلفية، وأخيرا النيجيري جونيور أجايى بسبب عدم انتهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بكسر في القدم التي أبعدت اللاعب عن سموحة منذ بداية الموسم.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادي، محمد الصباحي، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، ماليك بوعيو، زياد، حسين فيصل، دوكوا دودو مصطفى سعد ميسي

الهجوم: بنجامين بواتينج، محمد سعيد، حسام حسن

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفا.