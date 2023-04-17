شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 4 دول شاركت فى تأسيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم ”الخليج 365” خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الذي يعتبر الجهة المسئولة عن الاتحادات الوطنية فى مختلف الدول الأفريقية، ويتم اختصاره إلى كلمة "كاف".

تأسس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عام 1957، وكانت البداية بمشاركة أربع دول هى مصرو السودان وإثيوبيا وجنوب أفريقيا.

وفى الوقت الحالي أصبح عدد الدول 53 اتحادا، ويعتبر المصرى عبد العزيز سالم أول من ترأس الاتحاد الأفريقى من 1957 حتى 1958، وثانى رئيس مصرى أيضًا هو محمد عبد العزيز مصطفى من عام 1958 حتى 1968 ، ثم ترأس السودانى عبدالحليم محمد الكاف فى الفترة من 1968 إلى 1972 ، و تولى الأثيوبى يدنكاتشيو تسيما الاتحاد فى الفترة من 1972 حتى 1987.

وعادت السودان إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي عن طريق عبدا لحليم محمد مرة أخرى من عام 1987 حتى 1988 ، وتواجد الكاميروني عيسى حياتو من 1988 حتى عام 2017 ، ثم أحمد أحمد من عام 2017 ، ثم ماكى سال.