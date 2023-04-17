شكرا لقرائتكم خبر عن جبريل أورك يعود للتشكيل الأساسى لغزل المحلة أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على عودة النيجيري جبريل أورك مهاجم الفريق للتشكيل الأساسى أمام فاركو فى المباراة المقبلة عقب ظهور اللاعب بشكل قوى فى التدريبات الجماعية.

ويسعى عبد الباقى جمال لتحفيز اللاعبين خلال المرحلة الحالية للعودة إلى طريق الانتصارات وتحقيق نتائج إيجابية لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يلاقى غزل المحلة نظيره فاركو ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى التاسعة والربع مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل فى 6 مباريات والهزيمة فى 10 مباريات.