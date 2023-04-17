دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء المغربي مهدد بمواجهة الأهلي خارج مركب محمد الخامس

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن الرجاء المغربي مُهدد بعدم خوض مواجهة الإياب أمام الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وسيلتقي الأهلي ذهابًا مع الرجاء، يوم السبت المُقبل، على أن تقام مواجهة الإياب في المغرب يوم 29 أبريل الجاري.

وذكر موقع "البطولة" المغربي أن قطبي المغرب الرجاء والوداد مهددين باستقبال الأهلي وسيمبا التنزاني تواليًا، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خارج ملعبهما "مركب محمد الخامس" بسبب خضوعه للإصلاحات.

وأوضح الموقع أنه من المرتقب أن تنطلق الإصلاحات في "مركب محمد الخامس" بعد أيام، على أن تشمل مجموعة من المرافق من بينها المدرجات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة، مساء اليوم الإثنين، في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.