نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمي للإسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت لاعبة الإسكواش نوران جوهر صدارة التصنيف العالمي للمحترفين والمحترفات للأسبوع 55 على التوالي وذلك في التصنيف الصادر اليوم "الإثنين" من رابطة محترفي الإسكواش.

وشهد التصنيف تقدم نور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج للمركز الثاني بعد تتويجها ببطولة بريطانيا المفتوحة مع عودة هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة للمركز الثالث.

وتوجت نور الشربيني بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة

للإسكواش للمرة الرابعة في تاريخها بعد فوزها في النهائي على زميلتها نوران جوهر بنتيجة الأشواط 3-صفر .

واحتلت نور الطيب المركز السادس وروان العربي المركز التاسع وسلمى هاني المركز الثاني عشر وفريدة محمد المركز السابع عشر .