شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة سموحة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مباراة صعبة مع سموحة اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 35 مباراة، حقق الفوز في 25 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 68 هدفاً وتلقت شباكهم 26، وخرج بشباك نظيفة فى 20 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر وكأس مصر.

من جهته حذر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه من خطورة فريق سموحة، لاسيما أنه يملك لاعبين مميزين فى مختلف المراكز، أبرزهم لاعبو الأهلى المعارون حسام حسن ومصطفى سعد ومحمد مغربي وزياد طارق، حيث طالب لاعبي الأهلي بالتركيز الشديد في موقعة سموحة وضرورة تنفيذ التعليمات الفنية خلال المباراة والالتزام باللعب الجماعي ونقل الكرة السريع وتنفيذ الجمل الفنية التي تدرب عليها اللاعبين خلال التدريبات التي سبقت المباراة.

وحرص كولر ومعاونوه على مشاهدة عدد من المباريات لفريق سموحة الأخيرة من أجل الوقوف على أسلوب لعبهم في بناء الهجمة واختراق خطوط المنافسين والاستحواذ على الكرة وخطة اللعب التي يعتمد عليها أحمد سامي، وكذلك معرفة أبرز الأوراق الرابحة في صفوفهم خاصة، وأيضا معرفة الطريقة التي يعتمد عليه الفريق السكندري في وضعية الدفاع.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يحل سموحة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.