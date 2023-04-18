شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة بيراميدز والداخلية.. والعمراوى لإنبى وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى محمود عاشور لإدارة مباراة بيراميدز والداخلية غدا الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 بالدورى، بينما قررت اللجنة اسناد مباراة إنبى وأسوان للحكم صبحى العمراوى.

ويسابق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، الزمن من أجل تجهيز المصابين قبل مواجهة الداخلية فى المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى، وكذلك قبل المواجهة المهمة فى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي.

وفقد بيراميدز في مواجهة أسوان التي خاضها مساء الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 وانتهت المباراة بفوز الفريق السماوى بنتيجة 3 / 0، عددا كبيرا من اللاعبين، وغاب عن اللقاء كل من: عبد الله السعيد بسبب إصابته بجزع فى الركبة من الدرجة الثانية، وتأكد غيابه لقرابة شهرين عن الملاعب، وأسامة جلال بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة وتأكد غيابه لقرابة 3 أشهر.

كما يغيب أحمد سامي بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية وتأكد غيابه قرابة أسبوعين، وعلى جبر بسبب معاناته من التواء في مفصل القدم وحاجته لأسبوع إضافي، ورمضان صبحي بسبب معاناته من الإجهاد وحاجته لأسبوع إضافى، وفخر الدين بن يوسف بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة وغيابه لقرابة أسبوعين.

وطلب الجهاز الفني من نظيره الطبي تكثيف البرنامج التأهيلى للمصابين من أجل عودتهم سريعًا والعمل على تجهيزهم في مواجهة الداخلية، وقبل اللقاء الهام للغاية أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي.

وأكد البرتغالى باتشيكو أن الفريق يعاني من غيابات مؤثرة في كل مباراة وإصابات شديدة في مختلف الخطوط ولكنه يثق بشدة في كل لاعبيه وقدرتهم على تقديم أفضل شيءٍ مشيدا بأحمد فتحي الذي قدم مباراة مهمة للغاية وكان أحد أفضل اللاعبين في مركز مختلف تماما في ظل غياب خط الدفاع بالكامل بسبب الإصابة.

وشدد باتشيكو على أنه كان يخشى كثيرا من تأثر اللاعبين بالمجهود البدني الكبير المبذول بسبب ضغط المباريات المتتالي وكذلك رحلة السفر إلى أسوان، ولكنهم كانوا على قدر المسئولية وحققوا انتصارا مهما و3 نقاط غالية في مشوار الدوري، والروح هي سر الانتصار الغالي، موجها التحية للاعبين على روحهم وأدائهم الممتاز طوال دقائق تلك المواجهة الهامة أمام تماسيح النيل.