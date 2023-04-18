شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم مباراتان فى منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث حقق الأهلى الفوز على سموحة بهدفين نظيفين، بينما تعادل الزمالك مع المقاولون العرب 2/2.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 53 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 7، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه فيوتشر برصيد 48 نقطة.

بينما استمر الزمالك المباراة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر 6 مباريات.

ترتيب جدول الدوري: