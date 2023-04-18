شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 17 / 4 / 2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت اليوم مباراتان في الدوري المصري جمعت الأولى الأهلي أمام سموحة، وحقق الأهلي الفوز بثنائية نظيفة، بينما تعادل الزمالك في المباراة الثانية أمام المقاولون العرب 2/2 ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدوري.

قطار الأهلي يدهس سموحة بثنائية ويواصل انتصاراته المحلية

حقق الأهلي الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز محمد شريف ومحمود كهربا هدف فوز الفريق الأحمر على نظيره السكندري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 53 نقطة في صدارة الدوري وبفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، بينما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وأهدر محمود كهربا فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية بعد تسلم كرة رائعة من أليو ديانج ولكن أبعدها الهاني سليمان حارس سموحة، فيما أنقذ دفاع سموحة هجمة جديدة للأهلي في الدقيقة الخامسة قبل وصولها إلى أقدام محمد شريف، وبعدها توقف اللعب لعلاج حارس الفريق السكندري.

وأهدر بيرسي تاو فرصة ثانية للتسجيل في الدقيقة 16 بعدما ارتدت تصويبة عمرو السولية من يد الهاني سليمان ولكن لم يحسن السيطرة عليها وتمكن الحارس من الإمساك بها مرة أخرى.

واستمر ضغط الأهلي في أول نصف ساعة وأهد لاعبيه أكثر من فرصة أمام مرمى سموحة من بيرسي تاو ومحمد شريف وكهربا، قبل أن يفض محمد شريف الاشتباك ويسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 28 بعدما سدد الكرة أقصى الجبهة اليسرى لمرمى الهاني سليمان.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من استقبال هدف التعادل في الدقيقة 36 وتصحيح الخطأ الذي ارتكبه مروان عطية بسبب التمريرة الخاطئة لمحمود متولي ولحق بها حسام حسن وسجلها نحو المرمى ولكن تصدى لها الشناوي بعدما ارتطمت بوجهه على حدود منطقة جزاء الأهلي، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي حتى نهاية الشوط الأول.

وجاءت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني هادئة ولم تشهد تهديدا حقيقيا على مرمى الفريقين وتمركز اللعب في وسط الملعب، وأجرى سموحة أول تغييرات في الدقيقة 57 بنزول صديق أوجولا بدلا من حسين فيصل.

وشن بيرسي تاو هجمة عنترية في الدقيقة 64 من الجبهة اليمنى وراوغ المدافع ولعبها عرضية ولكن لم تجد من يحولها إلى شباك سموحة وتحولت إلى ركلة مرمى.

وسجل محمود كهربا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 66 من هجوم منظم للفريق الأحمر من الجبهة اليمنى ووصلت إلى كهربا الذي سددها بيمناه أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الهاني سليمان.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 71 بنزول طاهر محمد طاهر ورأفت خليل بدلا من محمود كهربا وبيرسي تاو، وأجرى سموحة تغييرين في الدقيقة 76 بنزول بنيامين بواتنج وزياد طارق بدلا من مصطفى سعد ودوك ودودو ، بينما أجرى الأهلي تغييرين جديدين بنزول محمد أشرف وأحمد قندوسي في الدقيقة 80 بدلا من خالد عبد الفتاح وعمرو السولية، وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تعرض محمد الشناوي للطرد بسبب ضرب أحمد حكم لاعب سموحة بدون كرة وتم إجراء تبديل بنزول علي لطفي بدلا من محمد شريف لحراسة العرين الأحمر بعد طرد الشناوي، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

المقاولون يخطف نقطة من الزمالك

حقق فريق المقاولون العرب التعادل بنتيجة 2 / 2 مع الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، وهى المباراة الأولى للفارس الأبيض تحت قيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 فى المركز الرابع، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 36، فى المركز السادس، حصدها من 26 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 12 مباراة، وخسر 6.

أحداث الشوط الأول

ضغط الزمالك على ذئاب الجبل من أول المباراة، وفى الدقيقة 5 سدد نبيل دونجا كرة صاروخية ارتطمت فى القائم الأيمن ومنع هدف مؤكد للفارس الأبيض، وفى الدقيقة 9 مرر إبراهيما نداى كرة عرضية متقنة حاول مصطفى شلبى تسديدها بالرأس فى المرمى إلا إنها ارتطمت فى يده.

وفى الدقيقة 17 حدث اصطدام بين حاتم سكر ولويس إدوارد وتدخل الطاقم الطبى لعلاج اللاعبان، وفى الدقيقة 25 نجح جون أوكلى فى تسجيل هدف التقدم لذئاب الجبل.

وفى الدقيقة 34 سجل أحمد زيزو هدف التعادل للزمالك، واستمر ضغط الزمالك فى محاولات لتسجيل هدف التقدم، إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل بين الفريقين.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى أهدار الزمالك فرصة الهدف الثانى بعد تسديدة من حسام عبد المجيد، وفى الدقيقة 50 سقط أحمد زيزو متأثرًا بإصابة فى القدم، وإضطر الجهاز الفنى لتبديله ودخل سيف فاروق جعفر.

وفى الدقيقة 56 تسبب مصطفى شلبى فى حصول الزمالك على ركلة جزاء، وسجل منها شلبى الهدف الثانى للفارس الأبيض.

وفى الدقيقة 63 تعرض مصطفى شلبى لإصابة وغادر الملعب فى سيارة الإسعاف، ودخل يوسف أسامة نبيه بديلاً له، وفى الدقيقة 72 أجرى شوقى غريب تبديل لثلاث لاعبين بخروج أمادو نياص ونزول محمد شوقى غريب، وخرج أحمد عاطف "قطة"، ودخل عبد الرحمن جبنة، كما خرج لويس إدوارد ودخل عمر فتحي سافيولا.

وفى الدقيقة 92 نجح فادى فريد فى الضغط على حسام عبد المجيد مدافع الزمالك واستخلص الكرة ووسجل منها هدف التعادل لذئاب الجبل.