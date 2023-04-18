شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: كسبنا مباراة سموحة بأقل جهد وأتمنى استمرار التركيز أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سامي قمصان، مدرب الأهلي، أن فريقه خرج بالعديد من الإيجابيات في مباراته ضد سموحة والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، ورغم صعوبة المباراة ولكن استطعنا تحقيق الفوز وإحراز هدفين، كما شهدت المباراة تألق كهربا وشريف، وهذه من الأمور الإيجابية في اللقاء.

قال قمصان، في تصريحات لصفحة الأهلي الرسمية عبر فيسبوك: "كسبنا المباراة بأقل جهد وأمامنا مباراة كبيرة ضد الرجاء ونرغب في حسمها بنتيجة كبيرة في مباراة الذهاب هنا بالقاهرة، قبل السفر لخوض مباراة العودة في المغرب".

وأضاف: "أي مباراة نلعبها قبل المباريات الكبيرة تكون صعبة ولكن سعيد بأن اللاعبين استوعبوا الدرس بعد ما حدث في الموسمين الماضيين وثلاث نقاط مهمين يبعدونا عن أقرب منافسينا على تحقيق درع الدوري هذا الموسم".

وتابع: "نحاول تجهيز كل اللاعبين والجميع يتدرب بشكل قوي ويرغبون في المشاركة والمساهمة في المنافسة على حصد الألقاب وهو يصب في صالح الفريق والجميع يرغب في اثبات نفسه وأنه جدير بارتداء قميص الأهلي".

واختتم قمصان تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يكون اللاعبون بنفس التركيز في مباراة الرجاء لحسمها في موقعة الذهاب وتسهيل مهمتنا في موقعة الإياب بالمغرب".