شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد المقاولون.. مصطفى شلبى رجل المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب أمام المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

وتسلم مصطفى شلبي الجائزة من ممثل رابطة الأندية عقب المباراة مباشرة في أرضية ملعب ستاد القاهرة.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 فى المركز الرابع، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 36، فى المركز السادس، حصدها من 26 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 12 مباراة، وخسر 6.