شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود لقائمة بيراميدز فى مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الداخلية في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز، ويحل أسوان ضيفا على بيراميدز في التاسعة والربع من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 26 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمد الشيبي - علي جبر

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - هشام محمد - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس - فخري لاكاي

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحى بعد شفاءه من الإجهاد الذى غاب على إثره عن مواجهة أسوان الأخيرة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 43 نقطة، ويحتل الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.