ليفربول يخرج بانتصار عريض من ميدان ليدز الجريح

المنامة - ياسر ابراهيم - خرج ليفربول من ميدان مضيفه ليدز يونايتد منتصرا بستة أهداف لواحد، الاثنين، في ختام منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

افتتح كودي جاكبو مهرجان أهداف ليفربول عند الدقيقة 35 بعد كرة عرضية من ألكسندر أرنولد تابعها الهولندي بيمناه داخل الشباك.

وعزز محمد صلاح تقدم "الريدز" بهدف ثان جاء من مرتدة سريعة انطلق بها البرتغالي دييغو جوتا قبل أن يُمرر إلى النجم المصري الذي وضعها في المرمى بتسديدة مقوسة رائعة في الدقيقة 39.

وبعد الاستراحة بدقيقتين فقط، قلص ليدز الفارق عن طريق الكولومبي لويس سينيسترا الذي افتك الكرة من الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، وسدد عن يسار الحارس أليسون بيكير.

ولم تدم فرحة أصحاب الأرض بالهدف سوى 5 دقائق فقط، إذ نجح جوتا في تسجيل هدف ثالث للضيوف مستغلا تمريرة بينية حاسمة من كوريتس جونسون وضعته في مواجهة مباشرة مع الفرنسي إيلان ميسيلر حارس مرمى ليدز.

ومن هجمة مرتدة سريعة أخرى بدأها الأسكتلندي أندرو روبنسون، وصلت الكرة منها إلى جاكبو الذي هيأ كرة مميزة لصلاح ليودعها الشباك بلمسة ذكية هدفا رابعا في الدقيقة 64.

ومع استمرار الانهيار الدفاعي لفريق ليدز، تمكنت كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب من إضافة هدفين آخرين حملا توقيع كل من، المتألق جوتا والبديل داروين نونيز، في الدقيقتين 73 و90.

بهذا الفوز العريض رفع ليفربول رصيده إلى 47 نقطة يحتل بها المركز الثامن، بينما تعقدت وضعية ليدز يونايتد أكثر ودخل دائرة الخطر بعدما توقفت نقاطه عند 29 في المركز السادس عشر على بعد نقطتين فقط من مراكز الخطر.



(الأناضول)