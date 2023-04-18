أوسوريو يوجه رسالة نارية لاعبي الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك أن فريقه بدأ مباراة المقاولون العرب في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري بصورة جيدة جدًا.

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وأضاف المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا:" سنحت لنا العديد من الفرص المحققة، واستقبلنا هدف مفاجئ بسبب عدم الرقابة اللصيقة على مهاجمي المنافس، ولكن رد فعل الزمالك كانت قوية ونجحنا في التعادل".

وقال المدير الفني:" في الشوط الأول خرجنا بالكرة جيدا أمام فريق يلعب كرة دفاعية، و المباراة كانت أشبه بالامتحان الصعب لاننا في معظم فترات المباراة كنا نلعب في منطقة جزاء المنافس".

وأضاف أسوريو:" بعض الاخطاء تسببت في التعادل ونحن اهدينا التعادل للمنافس، وسيطرنا على مجريات المباراة وفي التوقيت الذي نسيطر في على الكرة استقبلنا هدف التعادل بخطا سهل".

وقال المدير الفني :" خطتي تعتمد بشكل عام على أن ندافع على الشخص الذي يستحوذ على الكرة وهذا تسبب في وجود مساحات أمام المنافس، ونفذنا الخطة بشكل جيد، ولكني لم اتعرف على اللاعبين بصورة جيدة، والفترة المقبلة سنعمل بشكل أفضل في ظل وجود 8 أيام قبل المباراة المقبلة".

وأضاف أسوريو :" جميع اللاعبين لديهم فرصة لتحسين الأداء، وفي العادي نحتاج لثلاثة أيام للتجهيز لأي

مباراة، ولم يكن أمامي قبل لقاء المقاولون سوي يومين، ولدي تصور مبدئي عن الفريق ولكن هناك أمور عديدة يجب تحسينها".

وقال المدير الفني :" أعرف من خسر الكرة ومن لم يحسن استغلال التصرف بالكرة، وإذا رأيت أي لاعب يلعب لنفسه لن يكون له مكان في التشكيل".

وتابع قائلا:" " أحمد سيد "زيزو" تعرض لإصابة قوية وهو خاض مباريات عديدة مع الفريق والمنتخب في فترة قصيرة ويحتاج لفترة راحة". وقال المدير الفني :" الاخطاء لابد من معالجتها وهناك خطة من ٦ إلى ٨ تدريبات لعلاج السلبيات في الفترة المقبلة".

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز،



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