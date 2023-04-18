الأرقام ترصد تألق محمد هاني في مباراة الأهلي وسموحة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباراة الأهلي وسموحة في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز، توهج الظهير الأيمن لفريق القلعة الحمراء محمد هاني والذي قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم.

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وساهم محمد هاني في فوز الأهلي على سموحة بثنائية نظيفة بعدما صنع هدفين في المباراة.

ونجح محمد هاني في تحقيق رقمًا مميزًا للمرة الأولى في تاريخ مع الأهلي بعدما تمكن من صناعة هدفين في مباراة واحدة بمسابقة الدوري.

أرقام محمد هاني في مباراة الأهلي وسموحة

وقدم محمد هاني مستوى مميز للغاية في مباراة الأهلي وسموحة

بعدما صنع هدفين بالإضافة إلى إرساله 6 عرضيات منها 2 بشكل صحيح.

كما حقق مراوغة واحدة ناجحة من أصل محاولة واحدة للمراوغة بينما تفوق في جميع المواجهات الأرضية التي تعرض لها خلال المباراة وبلغ عددها 4 مواجهات أرضية.

وأكمل الظهير الأيمن للنادي الأهلي 44 تمريرة منها 34 تمريرة صحيحة، ولمس الكرة 77 مرة.

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