الأهلي يُعاقب الشناوي بعد طرده في مباراة سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم في النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على محمد الشناوي قائد الفريق بعد طرده في مباراة سموحة بالدوري.

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ويأتي قرار إدارة الأهلي بتوقيع غرامة مالية على الشناوي وفقً للائحة الفريق التي تنص على تغريم أي لاعب يحصل على بطاقة حمراء لسبب غير فني أو لسبب غير لائق.

وكان الشناوي قد طُرد في الدقائق الأخيرة من مباراة الاهلي أمام سموحة بعد اعتداءه على أحمد حكم مدافع سموحة خلال احتكاك بينهما داخل منطقة جزاء الأهي.

وحقق الأهل فوزاً مستحقاً بهدفين دون رد امام سموحة ليعزز صدارته لجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز.

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