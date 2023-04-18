بفرمان من أوسوريو.. راحة 24 ساعة للاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء.

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ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم ٢٦ أبريل الجاري في اللقاء المؤجل

من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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