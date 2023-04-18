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ناصر عباس: إدارة تحكيمية جيدة لطاقم تحكيم مباراة سموحة والأهلى

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القاهرة - سامية سيد - المباراة: سموحة والأهلى 

المسابقة: الدورى الممتاز الجولة 26

النتيجة: هدفان دون مقابل لصالح الأهلى 

حكم الساحة: طارق مجدى 

المساعد الأول: شريف عبد الله

المساعد الثانى: شهاب راشد

الحكم الرابع: صبرى ابراهيم 

حكام الـVAR: حسام عزب، هيثم الشريف

 

فى مباراة ذات درجة صعوبة متوسطة نجح طاقم التحكيم فى إدارتها بشكل جيد وكانت أهم الحالات كالتالى:-

 

الحالة الأولى: فى الدقيقة 35 الكرة تصطدم بصدر حارس مرمى الأهلى الشناوى خارج منطقة الجزاء، الحكم يشير باستمرار اللعب والقرار صحيح

 

الحالة الثانية: فى الدقيقة 62 الكرة تصطدم بكتف محمد عبد المنعم داخل الصندوق، قرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح ولا وجود للمخالفة. 

 

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 74 داخل صندوق سموحة، الكرة تصطدم فى صدر لاعب سموحة والحكم يشير باستمرار اللعب والقرار صحيح.

 

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 90 الحكم يشهر بطاقة حمراء لحارس مرمى الأهلى الشناوى نتيجة ضرب الخصم والقرار صحيح.

 

اللياقة البدنية والتحرك: لياقة بدنية جيدة وموزعة على مدار شوطى المباراة وتحركات واعية وعدم دخول فى مسار اللعب وتوقع قراءة لعب الفريقين.

 

الحكام المساعدون: تعاونوا مع الحكم بشكل جيد فى احتساب الأخطاء والسيطرة على أحداث المباراة 

 

الحكم الرابع: تعاون مع الحكم طبقا للقانون.

 

حكام الـVAR: لا توجد حالات

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MO Nasa

MO Nasa

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