شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى دوري الأبطال والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباريات الدوري المصري بنهاية مباراته مع سموحة التى أقيمت مساء الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة مصيرية أمام الرجاء المغربى، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

أعلن النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 52 ألف مشجع لمباراة الرجاء المغربي، المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة السبت المقبل والعودة فى المغرب 29 أبريل الجارى، وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام الرجاء المغربى

ويستعد الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فى حضور 52 ألف مشجع.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والرجاء المغربى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

السودانى محمود إسماعيل حكما لمباراة الأهلى والرجاء بدورى الأبطال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن السوداني محمود علي إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلي والرجاء المغربي، والتي ستجمع بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتي أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج علي من تشاد، بينما يتولى التونسي هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالي حاج ماليك سامبا.

مشوار الاهلى في دوري ابطال أفريقيا

تأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة ، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى في ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي.

مواجهات الأهلي المحتملة في الأدوار الإقصائية

حال خوض الأهلى لنصف النهائي ستقام مباراة الذهاب خارج مصر والعودة في القاهرة، وحال تأهل الأهلي للمباراة النهائية، فسيخوض مباراة الذهاب في القاهرة والإياب خارج مصر.