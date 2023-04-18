شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد المقاولون.. أوسوريو: مَنْ يلعب لنفسه لن يجد مكانه فى التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، على تعادل فريقه أمام المقاولون العرب، بنتيجة 2 / 2 فى أول مباراة تحت قيادته، مؤكدًا أنه تم إهداء التعادل لفريق ذئاب الجبل.

وقال أوسوريو، فى المؤتمر الصحفى، عقب اللقاء الذى أقيم مساء الإثنين على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، إن بعض الأخطاء تسببت فى إهداء المنافس نقطة التعادل، رغم أن فريقه بدأ مباراة المقاولون بصورة جيدة جدا.

وأضاف المدير الفني: "سنحت لنا العديد من الفرص المحققة، واستقبلنا هدفا مفاجئا بسبب عدم الرقابة اللصيقة على مهاجمي المنافس، ولكن رد فعل الزمالك كانت قوية ونجحنا في التعادل".

وتابع: "في الشوط الأول خرجنا بالكرة جيدا أمام فريق يلعب كرة دفاعية، والمباراة كانت أشبه بالامتحان الصعب لأننا في معظم فترات المباراة كنا نلعب في منطقة جزاء المنافس، وسيطرنا على مجريات المباراة وفي التوقيت الذي نسيطر في على الكرة استقبلنا هدف التعادل بخطا سهل".

واستطرد: "خطتي تعتمد بشكل عام على أن ندافع على الشخص الذي يستحوذ على الكرة وهذا تسبب في وجود مساحات أمام المنافس، ونفذنا الخطة بشكل جيد، ولكني لم اتعرف على اللاعبين بصورة جيدة، والفترة المقبلة سنلعب بشكل أفضل في ظل وجود 8 أيام قبل المباراة المقبلة".

وأردف: "جميع اللاعبين لديهم فرصة لتحسين الأداء، وفي العادي نحتاج لثلاثة أيام للتجهيز لأي مباراة، ولم يكن أمامي قبل لقاء المقاولون سوي يومين، ولدي تصور مبدئي عن الفريق ولكن هناك أمور عديدة يجب تحسينها".

وواصل: "أعرف من خسر الكرة ومن لم يحسن استغلال التصرف بالكرة، وإذا رأيت أي لاعب يلعب لنفسه لن يكون له مكان في التشكيل".

وعن زيزو قال أوسوريو: "تعرض لإصابة قوية وهو خاض مباريات عديدة مع الفريق والمنتخب في فترة قصيرة ويحتاج لفترة راحة".

واختتم المدير الفني حديثه قائلا: "الأخطاء لا بد من معالجتها وهناك خطة من 6 إلى 8 تدريبات لعلاج السلبيات في الفترة المقبلة".