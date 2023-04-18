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فوز الأهلى والزمالك فى رابع جولات حسم لقب مرتبط اليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام مساء الإثنين ،مواجهات قوية فى إطار رابع جولات المرحلة النهائية لحسم لقب دورى مرتبط كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023.

 

شهدت هذه الجولة قبل الأخيرة فوز كلا من ، الزمالك على طلائع الجيش 34/33 و والأهلى على سبورتنج 25/23 ،فيما تعادل سموحة مع الأوليمبى بنتيجة 31/31 . 

 

فيما تختتم المنافسة اليوم الثلاثاء بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأوليمبى و الأهلى مع الزمالك .

 

فاز مؤخرا  فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج  بنتيجة 32/22، فى إطار نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بصالة أكتوبر الدولية، ليتوج بالقب.

 

 

ونجح فريق الأهلى بعد فوزه باللقاء فى مواصلة التفوق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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