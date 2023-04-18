شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: حققنا المطلوب أمام سموحة.. وننتظر حضور الجماهير بكثافة في مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة سموحة إن الأهلي سيطر على اللقاء، وإن المباراة جاءت هادئة، مؤكدًا أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا قبل غلق ملف الدوري من أجل الاستعداد لدوري أبطال إفريقيا.

أضاف قائلًا: «لم نكن في أفضل حالاتنا وذلك بسبب مباراة الرجاء المهمة في دوري الأبطال، لأن مثل هذه المباريات تأخذ من تركيز اللاعبين والجهاز الفني بعض الشيء».

واستكمل: «رغم عدم الرضاء التام عن الأداء إلا أن الأهلي حقق المطلوب وسيطر على المباراة وفاز بهدفين نظيفين».

وأشار إلى أن الأهلي سوف يغلق صفحة مباراة سموحة سريعًا، وأن هناك برنامجًا استشفائيًّا للاعبين المشاركين في مباراة اليوم، من أجل تجهيز الجميع والإعداد لمباراة الرجاء التي ينتظر رؤية الجماهير خلاها بكثافة.

وفي ختام حديثه خلال المؤتمر الصحفي أبدى المدير الفني للأهلي سعادته بعد السماح للجماهير بحضور مباراة الرجاء بالكثافة المطلوبة ورؤيتهم مجددًا في استاد القاهرة، متمنيًا أن يقدم الفريق كل ما يسعدهم.