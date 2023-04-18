شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حكم: تفاجأت بتعدي الشناوي عليّ وهو كابتني ومش زعلان منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد حكم، مدافع فريق سموحة، أن الضربة الركنية تم تنفيذها بهذا الشكل بناء على طلب أحمد سامى، مدرب الفريق، ولكنى تفاجأت برد فعل محمد الشناوى أثناء مباراة الأهلى وسموحة والتى انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين.

وقال أحمد حكم، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أحمد سامى طلب منى الوقوف أمام الحارس حتى لا يتحرك بشكل مريح ولكنى تفاجأت بتعدى محمد الشناوى عليّ أثناء اعتراضه على حكم المباراة".

وأضاف مدافع سموحة: "هناك لعبة تدربنا عليها مع أحمد سامى وهى سبب وقوفى أمام الشناوى، ومحمد الشناوى كابتن النادى الأهلى وهو كابتنى ومش زعلان منه وهو كان متعصب".

وتعرّض محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، للطرد بعد التعدى على أحمد حكم، مدافع فريق سموحة، أثناء المباراة التى جمعتهما.

وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز محمد شريف ومحمود كهربا هدف فوز الفريق الأحمر على نظيره السكندري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 53 نقطة في صدارة الدوري وبفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، بينما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز التاسع.