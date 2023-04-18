شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 /4 / 2023 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز بمواجهتين بين إنبى وأسوان، وبيراميدز مع الداخلية.

موعد مباراة إنبى وأسوان

يصطدم فريق إنبى، فى التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، بفريق أسوان باستاد بتروسبورت، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث خسر إنبى أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما خسر أسوان أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

ويحتل فريق إنبى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 24 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 31 هدفا.

موعد مباراة بيراميدز والداخلية

يواجه فريق بيراميدز فى التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، فريق الداخلية باستاد الدفاع الجوى، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق بيراميدز فوزا كبير على أسوان بثلاثية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما تعادل الداخلية مع سيراميكا سلبيا فى نفس الجولة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 43 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات، نجح لاعبو بيراميدز فى تسجيل 33 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 22 نقطة من 24 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 10 لقاءات أخرى، سجل لاعبو الداخلية 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.