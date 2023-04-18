شكرا لقرائتكم خبر بقيادة الدون.. النصر يسعى لتضييق الخناق على الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بقيادة كريستيانو رونالدو ، يطمح فريق النصر، صاحب العروض الهجومية القوية، في الاستفادة من ظروف الهلال في ديربي الكرة السعودية، باللقاء المقدم من الجولة الـ25 لمنافسات دوري روشن السعودي، والذي يقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند العاشرة مساء اليوم.

ويعاني الزعيم من حالة إرهاق شديد بسبب تداخل المباريات وكثرة الإصابات في حين يسعى النصر لانتزاع النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة الاتحاد صاحب صدارة دوري روشن.

نغمة الانتصارات

ويبحث الهلال، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، عن العودة إلى الانتصارات من جديد في دوري روشن السعودي، بعد تعثره في المباريات الثلاثة الماضية؛ إذ خسر من الشباب بثلاثية، وتعادل مع الطائي (2-2)، ثم سقط أمام الباطن (1-0)؛ ما جعل حظوظ «الزعيم» ضعيفة في الحفاظ على لقبه الذي حققه خلال آخر 3 مواسم.

ويأمل فريق الهلال في استعادة نغمة الانتصارات قبل خوض نصف نهائي كأس الملك أمام فريق الاتحاد في الثالث من شهر شوال وكذلك خوض نهائي دوري أبطال آسيا في الحادي عشر من الشهر نفسه.

وشهدت مباراة الهلال الأخيرة أمام الطائي عودة الظهير الأيسر لفريق الهلال ياسر الشهراني بعد إصابته في كأس العالم بقطر إضافة إلى مشاركة قائد الفريق سلمان الفرج، فيما يعمل الجهاز الطبي بفريق الهلال على سرعة تجهيز المدافع علي البليهي وكذلك سالم الدوسري للاستفادة منهم في مواجهة الديربي وتجهيزهم لنصف نهائي الكأس ودوري أبطال آسيا.

طموح الدون

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق النصر مواجهة الهلال بقيادة الكرواتي دينكو يليتشيتش، مدرب فئة الشباب، بعد أن قرر مجلس إدارة النصر إقالة الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني للفريق من منصبه على خلفية النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها التعادل أمام فريق الفيحاء دون أهداف.

ويأمل مدرب النصر أن يكون ظهوره الأول بشكل مميز وتحقيق الانتصار في الديربي وملاحقة المتصدر فريق الاتحاد، بعد أن كثف استعداداته للمواجهة بأداء تدريبات لياقية وتطبيق جمل فنية وتكتيكية لتطبيقها في اللقاء.

وسيشهد ديربي العاصمة الظهور الأول للنجم العالمي كريستيانو رونالدو قائدا لفريق النصر، والذي يطمح لقيادة فريقه للفوز أمام الهلال، بعدما تعادل فريقه أمام الفيحاء سلبيا، خلال المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري السعودي.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر في الدوري السعودي:







تواجه الهلال مع النصر في الدوري السعودي خلال 116 مباراة.



تقاسم كل فريق الفوز بواقع 42 مرة، بينما كان التعادل حاضرا في 32 مرة.



سجل مواجهات الهلال والنصر تاريخيا:





جمع ديربي الرياض الهلال والنصر تاريخيا في 171 مباراة.



فاز الهلال في 76 مباراة، والنصر في 60 لقاء، فيما حضر التعادل في 41 مواجهة.



كم هدفا سجله الهلال والنصر في ديربي الرياض؟





الهلال سجل 260 هدفا.



النصر أحرز 231 هدفا.



هدافو الهلال والنصر في تاريخ الديربي:





يعد سامي الجابر وسالم الدوسري هدافي الهلال، بواقع 10 أهداف لكل منهما في مرمى النصر.



النجم ماجد عبدالله في صدارة ترتيب هدافي النصر خلال مباريات الديربي برصيد 21 هدفا.



محمد السهلاوي لاعب فريق النصر السابق هو الأكثر تسجيلا في الديربي بواقع 6 مباريات متتالية.



تاريخ مواجهات الهلال والنصر في شهر رمضان:





المباريات 6 مواجهات.



فوز الهلال 3 لقاءات.



فوز النصر مباراة وحيدة.



التعادل في لقاءين.



نتائج مباريات شهر رمضان:





الهلال والنصر موسم 1992 تعادل (1-1).



الهلال والنصر موسم 1996 فوز الهلال (3-2).



النصر والهلال 1997 فوز الهلال (2-0).



النصر والهلال موسم 1998 فوز النصر (2-1).



الهلال والنصر موسم 2002 تعادل سلبي (0-0).



الهلال والنصر موسم 2005 فوز الهلال (2-0).



أكبر فوز بمواجهات الفريقين:





فوز النصر 4-1 موسم 1969.



فوز الهلال 5-1 موسم 2017.



الحارس عبدالله المعيوف:





خاض 21 مباراة هذا الموسم في دوري روشن.



بإجمالي عدد دقائق بلغ 1890 دقيقة.



استقبل مرماه 18 هدفا.



فيما حافظ على نظافة شباكه 11 مرة.



قام بـ48 تصديا هذا الموسم في دوري روشن



استطاع التقاط العرضيات 11 مرة.



أهم الأوراق الرابحة للفريقين:





سالم الدوسري



ميشيل ديلغادو



هداف الهلال أوديون إيغالو



هداف النصر أندرسون تاليسكا



كريستيانو رونالدو



الحارس نواف العقيدي:





لعب نواف العقيدي 9 مباريات في دوري روشن.



بإجمالي عدد دقائق بلغ 890 دقيقة.



استقبل مرماه 4 أهداف.



حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات



قام بـ13 تصديا.



استطاع التقاط العرضيات 3 مرات.



لاعبون مثلوا الفريقين: