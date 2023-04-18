شكرا لقرائتكم خبر الشباب يفكك القوة الجوية برباعية ويتجاوز الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف فريق الشباب بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد فوزه على القوة الجوية العراقي بأربعة أهداف دون رد، في مباراة الإياب أمس الأول على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وسجل أهداف فريق الشباب كل من آرون سالم وإيفر بانيغا وحسان تمبكتي وكريستيان جوانكا، بعد التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة الذهاب بمدينة البصرة.

وأسهم ثنائي نادي الشباب، متعب الحربي وفواز الصقور، في تحقيق الفوز الكبير بنتيجة (4-0) على القوة الجوية العراقي، بعد أن صنع الحربي، ظهير أيسر الشباب، هدف فريقه الأول أمام القوة الجوية، الذي سجله الغابوني آرون بوبيندزا، وتمكن الصقور، الظهير الأيمن، من صناعة الهدف الثاني لزميله الأرجنتيني إيفر بانيغا، فيما سجل حسان تمبكتي ثالث الأهداف، وأحرز الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الرابع.

ويعد الحربي والصقور أكثر الأظهرة في أندية دوري روشن السعودي صناعة للأهداف في كل المسابقات، خلال عام 2023، حيث قدم الصقور 6 تمريرات حاسمة، بفارق تمريرة حاسمة واحدة عن زميله الحربي الذي صنع 5 أهداف.

وبتلك النتيجة، يخوض فريق الشباب مواجهة مع تشرين السوري في المرحلة المقبلة، لحسم هوية المتأهل من الفريقين إلى دور المجموعات.وانضم الشباب بذلك إلى قائمة المتأهلين والتي تشمل أندية الجيش الملكي المغربي والوحدة الإماراتي وتشرين السوري والهلال السوداني والصفاقسي التونسي وأهلي طرابلس الليبي والنهضة العماني والاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني ونواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي.

ويسعى الفريق الشبابي لبلوغ المراحل النهائية من البطولة والمنافسة على لقبها، حيث يبلغ إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب للأندية 2023 «كأس الملك سلمان» عشرة ملايين دولار أمريكي، يحصل البطل على ستة ملايين منها.

يشار إلى أن الأندية التي ضمنت بالفعل المشاركة في نهائيات كأس الملك سلمان هي: الزمالك المصري الوداد المغربي والرجاء المغربي والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والسد القطري والشرطة العراقي، والاتحاد والنصر والهلال من السعودية.

سجل مشاركات الشباب في البطولات العربية:

دوري أبطال العرب







1992



1998



1999



2008



2019-2020



2022-2032







1995



1998



1999



2000



سجل البطولات العربية لفريق الشباب:





حقق نادي الشباب لقب دوري أبطال العرب (2) مرتين 1992، 1999.



حقق نادي الشباب لقب كأس السوبر العربي (2) مرتين 1995، 2000.



قائمة المتأهلين للمرحلة الثانية:





الشباب السعودي



الجيش الملكي المغربي



الوحدة الإماراتي



تشرين السوري



الهلال السوداني



الصفاقسي التونسي



أهلي طرابلس الليبي



النهضة العماني



الاتحاد المنستيري التونسي



المحرق البحريني



نواذيبو الموريتاني



الكويت الكويتي



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