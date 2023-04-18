شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة طرد الشناوى أمام سموحة وأحقية المقاولون لركلة جزاء أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن المراجعة الصامتة لـ"VAR" كانت لها دور مؤثر خلال مباراتي الأهلي وسموحة التى انتهت بفوز الأحمر 2/صفر ولقاء الزمالك والمقاولون الذى انتهى بتعادل الفريقين 2/2.

وقال عقل في الاستوديو التحليلي بـ"تليفزيون الخليج 365"، الذى يقدمه محمد عراقى، إن المخضرم طارق مجدى نجح في فرض شخصيته وظهر بمستوى جيد، وأحسن تقدير الأخطاء الفنية والعقوبات الانضباطية خلال فعاليات اللقاء الذى استمر حتى الدقيقة 104 بعد إضافة الوقت بدل الضائع، وقد تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين وأشهر البطاقة الصفراء لكل من أحمد شوشة وأحمد جمال من سموحة مقابل إنذار وحيد للأهلي من نصيب محمد عبد المنعم كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد الشناوى حارس الأهلي للضرب بدون كرة في الدقيقة 90 من عمر اللقاء طبقا للقانون، كما ظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء.

وعن مباراة الزمالك والمقاولون قال عقل: المباراة أدارها الدولى السابق محمود بسيونى وتدخل الصافرة واحتسب 32 مخالفة على الفريقين، أبرزها في الدقيقة 56 عندما احتسب ركلة جزاء صحيحة لمهاجم الزمالك مصطفى شلبى، في الوقت الذى احتسب ركلة جزاء صحيحة للاعب المقاولون الكولومبي لويس على نداى لاعب الزمالك وكانت تستوجب تدخل الـ"VAR" طبقا للبروتوكول.

وأضاف عقل: أشهر الحكم البطاقة الصفراء لثنائى الزمالك حاتم سكر ومصطفى شلبى مقابل 3 بطاقات للذئاب عمر سافيولا وجوزيف واوشا وفادى فريد في الوقت الذى تغاضى عن أكثر من إنذار للتهور أبرزها للاعب المقاولون فروق كابو مع زيزو في الشوط الأول والونش مدافع الزمالك للتهور في الدقيقة 70، لكن الحكم اكتفى بالمخالفة الفنية فقط.

وتابع: المساعدان ظهرا بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء الذى استمر حتى الدقيقة 97، بعد إضافة الوقت الضائع في نهاية شوط المباراة، لكن يبقى دور الـ"VAR" مؤثرا خاصة في القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.