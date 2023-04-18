مكافأة إجادة للاعبي المقاولون بعد مباراة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز.

إقرأ أيضاً.. الزمالك يتعادل أمام المقاولون في الظهور الأول لـ أوسوريو

وأثنى محمد عادل المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب الشكر لاعبي الذئاب بقيادة شوقي غريب بعد الأداء الرجولي الذي قدموه في مباراة الزمالك والتي انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة 2-2.

وخطف المقاولون العرب التعادل أمام الزمالك قبل نهاية المباراة ، لينتهي اللقاء بنتيجة هدفين لكل فريق والتي أقيمت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري وأحرز هدفي المقاولون جون أوكلي في الدقيقة 26 وفادي فريد في الدقيقة 91 ليرفع

المقاولون رصيده إلى 36 نقطة.

وأضاف محمد عادل، أن لاعبي الذئاب قدموا مباراة كبيرة وتحلى اللاعبين بالروح والإصرار حتى اللحظات الأخيرة ليدرك التعادل في الوقت القاتل مشيرا إلى أن المقاولون بقيادة المدير الفني الكبير شوقي غريب كان يسعى لتحقيق الفوز ولكن التعادل في نهاية المباراة نتيجة مرضية. وتابع ، أن تدخلات شوقي غريب كانت مثمرة وأن فريقه كان أفضل في بعض فترات المباراة وظهر ندا قويا لفريق الزمالك المحترم.



لمتابعة المزيد من الاخبار بقسم الرياضة اضغط هنا