سله الزمالك يهزم الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 77-66 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين علي صاله القناة بالإسماعيلية، في الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر ليتاهل الفريق للدور النهائي.

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وجاءت نتيجة الفترات كالتالي... 16/15 31/32 56/50 77/66 من المنتظر أن يواجه الفريق مساء غدٍ الأربعاء نظيره الأهلي في الدور النهائي لبطولة كأس مصر علي صاله نادي القناة بالإسماعيلية.

وحرص على حضور المباراه أحمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع

كرة السله بنادي الزمالك.

يقود فريق كرة السلة بنادي الزمالك: أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبدالوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا مساعدا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا.

ويشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي



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