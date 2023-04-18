أبو الدهب: صفقات الزمالك الجديدة دون المستوى

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أن فريق الزمالك يعاني من حالة من عدم الاتزان الفني هذا الموسم وبات بعيد عن الفوز بأي لقب هذا الموسم.

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وقال محمود أبو الدهب عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" الزمالك تعاقد مع أكثر من لاعب هذا

الموسم ليس على المستوى الفني ولا يشعرون بأهمية القلعة البيضاء وتاريخه وبطولاته".

وتابع:" من وجهة نظري أن صفقات فريق الزمالك هذا الموسم دون المستوى الفني ويجب إعادة النظر فيها من جانب أوسوريو".

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