شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الجزيرة فى نهائى كأس سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة الأهلى سيدات مع الجزيرة فى نهائى كأس مصر لكرة السلة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى صالة القناة بالإسماعيلية، بينما يلتقى سبورتنج مع هليوبوليس على المركزين الثالث والرابع.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة السماح بحضور 400 فرد لكل نادٍ، فى المباراة عن طريق شركة تذكرتى.

ومن المقرر أن تقام المباريات على صالة القناة بالإسماعيلية، حيث تقام مباراة المركزين الثالث والرابع فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، بينما تقام مباراة النهائي فى الحادية عشرة والنصف مساءً.

وصعد الأهلى للنهائى بعد التغلب على هليوبوليس بنتيجة 76-43 ، بينما صعد الجزيرة بالفوز على سبورتنج في مفاجأة كبيرة بنتيجة 79/71.