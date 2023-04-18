شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتابع موقف المصابين فى الأهلي خلال جلسة مع أبوعبلة قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر لمعرفة موقف اللاعبين المصابين قبل التحضير لمباراته أمام الرجاء المغربي السبت المقبل، فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، ومن ثم تحديد برنامج التحضير الخاص بهذه المباراة.

وعانى الأهلي من أكثر من إصابة خلال الفترة الماضية، منهم من تعافى ومنهم من يواصل التأهيل، مثل أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية، حيث يرغب الجهاز الفني في استعادة كل اللاعبين قبل مباراتي الرجاء المغربي الحاسمتين في مشوار استمرار الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية.

فى سياق متصل، حدد مسئولو النادي الأهلي يوم 25 أبريل الجاري موعدا للسفر إلى المغرب وملاقاة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد 72 ساعة من موقعة مباراة الذهاب في القاهرة مساء الجمعة القادم 22 أبريل، وقبل 72 ساعة أيضا من مباراة الإياب من أجل التعود على الأجواء في المغرب قبل هذه المباراة الفاصلة.