شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة فيوتشر المقرر لها التاسعة والربع مساء غد، الأربعاء، باستاد جهاز الرياضة ، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري . ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عماد النحاس قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وعقد مسئولو طلائع الجيش اجتماعاً خلال الساعات الماضية استقروا خلاله على تجديد الثقة في عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة رغم تراجع النتائج بعد الخسارة من البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للدوري، ومن قبلها وداع منافسات البطولة العربية من الدور التمهيدى، وكذلك وداع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لصالح فيوتشر بركلات الترجيح.

على صعيد مختلف، يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس جهود كريم طارق لاعب الفريق في مباراة فيوتشر المقبلة بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة البنك الاهلى الأخيرة بالدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وخسر الطلائع من البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للدوري، ومن قبلها وداع منافسات البطولة العربية من الدور التمهيدى، وكذلك وداع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لصالح فيوتشر بركلات الترجيح.

ولم يحقق طلائع الجيش الفوز فى آخر 17 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدوري أو كأس الرابطة أو البطولة العربية.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.