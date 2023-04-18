شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع معاونيه برنامج التحضير لمباراة الرجاء فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع مساعديه برنامج التحضير لمباراته القادمة أمام الرجاء المغربي المحدد لها السبت المقبل، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تجمعهما باستاد القاهرة، من خلال مشاهدة فيديوهات لمباريات الفريق المغربي للوقوف على طريقة لعبه وأهم الأوراق الرابحة فى صفوفه.

ويرغب كولر فى دراسة الرجاء المغربي بشكل جيد، معتمدا على الفيديوهات التي تم تجهيزها من قبل ياسين الميكارى محلل الأداء، بخلاف المعلومات التي جمعها الجهاز المعاون عن فريق الرجاء من خلال متابعته في المباريات السابقة، وأهمها مباراته ضد غريمه الوداد المغربي في قمة الكرة المغربية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وأعلن الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 52 ألف مشجع لمباراة الرجاء المغربي.