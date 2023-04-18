شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يفاضل بين عبده يحيى ومروان لقيادة هجوم المصري أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
ويدرس الجهاز الفني للمصري عودة عبده يحيى لقيادة هجوم الفريق البورسعيدي في مباراة الإسماعيلي، وذلك بعد ظهوره بشكل جيد في مباراة المقاولون العرب، رغم عدم إحرازه للأهداف، وذلك خلال الدقائق القليلة التي شارك فيها بعد نزوله بديلا.
وعقد حسام حسن جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة استعادة التركيز وروح الانتصارات، مهدداً المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما ارتفعت طموحات جماهير بورسعيد بتواجد الفريق في مركز متقدم بالدوري.
وشدد حسام حسن على أن مواجهة الإسماعيلي المرتقبة لن تكون سهلة، خاصة وأن الفريق الأصفر استعاد الثقة تحت قيادة حمزة الجمل، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل الهروب من منطقة الخطر.
ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 11 مواجهة، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.